الاحتلال يفجر النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم طولكرم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إسرائيل فجرت النقطة الطبية التابعة له في مخيم طولكرم، ما أدى إلى تلف كافة المعدات الطبية هناك وخروجها عن الخدمة.

واقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، طولكرم ومخيماتها منذ فجر اليوم الاثنين، وحاصرت مجموعة من المتطوعين لدى الهلال الاحمر الفلسطيني، داخل منزل، وسط نزوح لعدد من المواطنين من مخيم نور شمس.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن قوات العدو تحاصر مجموعة من المتطوعين لديها، داخل منزل في مخيم طولكرم، وبدأت بهدم الواجهات فيه.

كما فرضت قوات العدو طوقا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ودفعت بآلياتها عند مداخله ومحيطه، وفرضت منعا للتجوال عليه.

وجرفت جرافات الاحتلال مقاطع من شارع السكة، والشارع المحيط بميدان الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمخيم الذي دمرته خلال اقتحاماتها السابقة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة قوامها عشرات الآليات وأربع جرافات ثقيلة إلى مدينة طولكرم.