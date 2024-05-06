ماس كهربائي وراء حريق مطبعة مملوكة لمرشح رئاسي سابق في العجوزة

تجري نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في التهام حريق لمطبعة ملك مرشح رئاسي سابق بمنطقة العجوزة.

وانتدبت النيابة خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى أن مطبعة خاصة ملك موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بشارع الحجاز في العجوزة نشب بها حريق التهم عدد من المطبوعات، وتبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي في احدى ماكينات الطباعة ونظرا لوجود مواد كثيرة مساعدة على الاشتعال من الورق والكرتون انتشرت النيران في المطبعة وتم اخمادها دون خسائر في الأرواح.

وتبين ان المطبعة ملك موسى مصطفى موسى بشخصه وليست تابعة لحزب الغد ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث مؤكدا أن الحريق اشتعل بسبب ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.