الرئاسة الفلسطينية تحض أمريكا على منع إسرائيل من ارتكاب "مـ ــجزرة" برفح

طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، بمنع إسرائيل من ارتكاب "مجزرة" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنها تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية خاصة الأميركية، لوقف مجزرة اجتياح رفح.

وأضافت، نطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لمنع وقوع هذه المجزرة التي نحذر من تداعياتها الخطيرة.

وشددت على أن اجتياح رفح يعني أن مليونا ونصف مليون مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا.

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد، على أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتما دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.