صابر الرباعي يطرح برومو أحدث أغانيه "الباشا" .. فيديو

ديشوق النجم صابر الرباعي جمهوره المتعطش لأحدث أعماله الغنائية، وذلك بطريقة مميزة ومختلفة في الدعايا أو فكرة التصوير.

ونشر أمير الطرب عبر صفحاته علي وسائل التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية علي يوتيوب التيزر الرسمي لأحدث اعماله وهي أغنية " الباشا ".

ووعد صابر الرباعي جمهوره بأنها ستكون مفاجأة مختلفة هذه المرة، لان صابر يؤمن دائما بالمضمون اكثر من اهتمامه بكثرة الاعمال، لذلك يختار بدقة من حيث الكلمات والالحان، فهو مؤمن بان كل أغنية يطلقها يجب أن تعيش للمستقبل وتبقي علي مسمع للجمهور.

ويتعاون صابر في أغنية الباشا مع الشاعر محمد أبو نعمه والملحن محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ومن انتاج شركة R&M

https://www.youtube.com/shorts/TR5ulCDv2sY