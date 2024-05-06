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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«القاهرة الإخبارية» تلتقي عددا من المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج من الإسعاف المصري

فلسطينية
فلسطينية

التقت كاميرا قناة «القاهرة الإخبارية»، عددًا من المصابين الفلسطينيين في أثناء تلقيهم العلاج من خلال فرق الإسعاف المصري.

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وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح البري.. فيديو

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الآلاف من أهالي قطاع غزة يغادرون رفح

وأكدت سيدة فلسطينية، أن صاروخا سقط عليها في الثالث عشر من رمضان، وقدمت تحويلًا من أجل العلاج بالمستشفيات المصرية، ولم تكن تتخيل أن تكون الأمور ميسرة بهذا الشكل من الجانب المصري.

وأوضحت أن فرق الإسعاف المصري نقلوها من المستشفى إلى الجانب المصري بسهولة كبيرة، مشيدة بالجهود الكبيرة من الجانب المصري والقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشفت سيدة أخرى، عن أمنيتها بأن يحل الهدوء والسلام في غزة مرة أخرى من خلال هدنة ووقف إطلاق النار والعودة إلى المنازل والخيم، متابعة: «مصر وأهل رفح طيبون واستقبلونا أفضل استقبال»، ليؤكد آخر أن الأمور جيدة وتم استقبالهم سريعًا في الجانب المصري.

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