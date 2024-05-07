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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

7 حاجات بسيطة لو عملتها كل يوم هتغير مودك.. كيف تستيقظ سعيدا؟

كيف تستيقظ سعيدًا؟
كيف تستيقظ سعيدًا؟

يحلم الكثير من الأشخاص بالسعادة وبالأخص عند الإستيقاظ من النوم ويجهل البعض سبب عدم السعادة عند الإستيقاظ وانها ترجع فى الأساس لعدد من أنظمة الحياة الخاطئة، لذلك إذا كنت تود أن تصبح سعيدا إليك سبعة أفكار بسيطة يمكنك تطبيقها يوميًا للمساعدة في استيقاظك سعيدًا وتغيير يومك، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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كيف تستيقظ سعيدًا؟

تحديد هدف صغير: قبل أن تبدأ يومك، حدد هدفًا صغيرًا وواقعيًا يمكنك تحقيقه خلال اليوم. يمكن أن يكون ذلك قراءة كتاب، ممارسة التمارين الرياضية، اتمام مهمة معينة أو أي شيء يسعدك ويشعرك بالإنجاز عند تحقيقه.


الاستيقاظ بروتينيًا: حاول وضع جدول زمني ثابت للاستيقاظ والنهوض من الفراش في نفس الوقت كل يوم. هذا سيساعدك على تنظيم دورة نومك وزيادة الانتاجية والشعور بالانتعاش.


تمارين الاسترخاء والتأمل: قبل البدء في يومك، جرب بضع دقائق من التمارين التأملية أو التنفس العميق للمساعدة في تهدئة العقل والاسترخاء. يمكنك البحث عن تطبيقات للتأمل أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أثناء ممارسة التمارين.


تناول وجبة صحية ومغذية: قد يؤثر تناول وجبة صحية ومتوازنة في الصباح على مزاجك وطاقتك طوال اليوم. حاول تضمين الفواكه والخضروات والبروتين والحبوب الكاملة في وجبتك الصباحية.


ممارسة التمارين الرياضية: قد يساعدك ممارسة التمارين الرياضية في الصباح على زيادة مستويات الطاقة وتحسين المزاج. حتى بضع دقائق من النشاط البدني مثل المشي السريع أو تمارين الإحماء يمكن أن تفعل الفرق.


التواصل مع أحبائك: حاول قضاء بضع دقائق في التواصل مع أحبائك قبل بدء يومك. يمكنك إرسال رسالة نصية أو إجراء مكالمة هاتفية للتحدث مع شخص تحبه. قد يساهم هذا في رفع معنوياتك وإضفاء جو إيجابي على يومك.


الاهتمام بنفسك: لا تنسى أن تمنح نفسك بعض الوقت للراحة والاهتمام بنفسك. قد تكون قراءة كتاب، سماع الموسيقى المفضلة لديك، ممارسة الهوايات التي تستمتع بها أو القيام بنشاط يرضد الاسترخاء والاستمتاع بوقتك مفيدة لتحسين مزاجك ورفع معنوياتك.


تذكر أن السعادة تكمن في الأشياء الصغيرة، وتطبيق هذه الأفكار البسيطة يمكن أن يحدث فرقًا في يومك، قم بتجربة ما يناسبك واكتشف الأنشطة التي تجلب لك السعادة والراحة.

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