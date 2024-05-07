الاحتلال يقتحم منطقة الزير شرق بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل، منطقة الزير شرق بيت لحم .

وافادت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، بأن قوة عسكرية اسرائيلية مكونة من خمس دوريات اقتحمت منطقة الزير، وداهمت منزل الشاب قصي الزير، وفتشته والحقت أضرارا بمحتوياته

وبدأت إسرائيل في ضرب أهداف في مدينة رفح بجنوب غزة بعد أن قالت حماس إنها قبلت اقتراحا بوقف القتال قالت إسرائيل إنه لا يرقى إلى مستوى ما يمكن أن تقبله.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين إنه “ينفذ ضربات مستهدفة ضد أهداف إرهابية تابعة لحماس في شرق رفح” بعد ساعات من تحذير إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بإخلاء أجزاء من المدينة قبل الهجوم.