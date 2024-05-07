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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هل تسبب حبوب منع الحمل ظهور حب الشباب؟ اكتشف الحقيقة

هل تسبب حبوب منع
هل تسبب حبوب منع الحمل ظهور حب الشباب؟

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن حبوب منع الحمل قد تؤثر على بشرة بعض النساء وتزيد من احتمالية ظهور حب الشباب لديهن.

ومع ذلك، ليس لدى جميع النساء نفس التأثيرات، وتختلف الاستجابة من شخص لآخر، بعض النساء قد يلاحظن تحسنًا في حالتهن الجلدية بعد بدء استخدام حبوب منع الحمل.

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هل تسبب حبوب منع الحمل ظهور حب الشباب؟

وبحسب ما نشره موقع medicalnewstoday، تعمل حبوب منع الحمل التي تحتوي على هرمونات على تنظيم توازن الهرمونات في الجسم، وتقليل إفراز الهرمونات المسئولة عن إنتاج الزهم في الغدد الدهنية. 

ومع ذلك، يمكن أن تتفاعل الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل مع الهرمونات الطبيعية للجسم وتؤثر على الغدد الدهنية والبشرة.

إذا كنت تعاني من مشكلات جلدية مثل حب الشباب وتشكك في أن حبوب منع الحمل قد تكون السبب، فمن الأفضل استشارة الطبيب.

يمكن للطبيب تقييم حالتك وتحديد ما إذا كانت حبوب منع الحمل تسببت في ظهور حب الشباب وما إذا كان هناك أي خيارات أخرى لتنظيم الحمل تناسبك.

هناك أيضًا عوامل أخرى مثل التغذية والعناية بالبشرة والعوامل الوراثية التي يجب مراعاتها عند التفكير في حب الشباب وصحة البشرة بشكل عام.

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