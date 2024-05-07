مصرع أب على يد ابنه في إحدى قرى بني سويف

شهدت محافظة بني سويف حادثا مأساويا، حيث لقي أب مصرعه على يد نجله متأثرا بإصابته بطعنة سكين وإشعال النار في جسده.

وعلى الفور انتقلت الى مقر الحادث سيارة الاسعاف وتم نقل جثة الأب المتوفي الى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقى بلاغا بوصول شخص يدعى فتحي .ع. في العقد السادس من عمره، مصابا بطعنه بسلاح ابيض وحروق وتوفي قبل وصوله للمستشفى متأثرا بإصابته، وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الواسطى الى مكان الحادث، حيث تبين ان الأب يدعى فتحي عويس مقيم قرية أفوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وأن سبب وقوع الجريمة يرجع الى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ونجله الشاب "س" الذي يعاني من اضطرابات نفسية ما ادى الى وقوع الحادث.

وتم القبض على الابن المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث .