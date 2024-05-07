عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع أب على يد ابنه في إحدى قرى بني سويف

صدى البلد

شهدت محافظة  بني سويف حادثا مأساويا، حيث لقي أب مصرعه على يد نجله متأثرا بإصابته بطعنة سكين وإشعال النار في جسده.

 وعلى الفور  انتقلت الى مقر الحادث سيارة الاسعاف وتم نقل جثة الأب المتوفي الى مشرحة  مستشفى الواسطى المركزي.

كلية التمريض بجامعة بني سويف تنظم دورة تدريبية عن "الإسعافات الأولية"

محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وتلقي طلبات التصالح

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، تلقى بلاغا بوصول شخص يدعى فتحي .ع. في العقد السادس من عمره، مصابا بطعنه بسلاح ابيض وحروق وتوفي قبل وصوله للمستشفى متأثرا بإصابته،  وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الواسطى الى مكان الحادث، حيث تبين ان الأب يدعى فتحي عويس  مقيم قرية أفوه التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وأن سبب وقوع الجريمة يرجع الى نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ونجله الشاب "س" الذي يعاني من اضطرابات نفسية ما ادى الى وقوع الحادث. 

وتم القبض على الابن المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث .

اضطرابات نفسية اشعال إشعال النار الاسعافات الاولية النيابة التحقيق المراكز التكنولوجية المتهم بسلاح أبيض بجامعة بني سويف ب مشادة كلامية انتظام العمل مكان الحادث وقوع الجريمة وقوع الحادث مشرحة مستشفى مشادة كلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

الأهلي يصر على التعاقد مع لاعب صن داونز

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية وتلقي طلبات التصالح

ترشيحاتنا

أول تعليق من إيران على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

شغب في كل مكان| عقوبة كبيرة على صالح جمعة بالعراق

مستنقع النسيان داخل مخيمات صحراوية بسوريا وظروف معيشية قاسية.. القصة الكاملة لمعاناة أطفال ونساء مقاتلي داعش| 45 ألفا من 70 دولة

فصائل فلسطينية تعلن وفاة أسيرة إسرائيلية متأثرة بجراحها بعد قصف مكان احتجازها

بايدن تلاعب بنا.. إسرائيل: أمريكا وعدت حماس بإنهاء الحرب دون علمنا

أشعر بالأسى.. جوتيريش: يجب توفير الحماية للمدنيين في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر المنشآت البحرية والعسكرية.. قصة بناء ترسانة الإسكندرية في عهد محمد علي

مش غالي.. سعر صادم لفستان أنغام في حفل دار الأوبرا بدبي  

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ