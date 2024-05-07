محافظ جنوب سيناء: مصر تطور مناطق سياحية في نويبع وسانت كاترين ودهب

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، أن مصر تطور العديد من المناطق السياحية خاصة في نويبع وسانت كاترين ودهب بجنوب سيناء، مشيرا إلى امتلاك السواحل المصرية للعديد من المميزات الهائلة من الطبيعة الخلابة مع جذب أسواق جديدة من السياح حول العالم.



وأشار فودة - في تصريح على هامش معرض سوق السفر العربي بدبي، نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) - إلى حصول مدينة شرم الشيخ على لقب أحسن وجهة سياحية على مستوى العالم في 2024، مؤكدا أن الحكومة المصرية تقوم الآن بتطوير منطقة تعتمد على الهيدروجين كليا، والاتجاه إلى استخدام الموارد الطبيعية والمتجددة.



وقال إن معرض سوق السفر العربي يعد محفلا عالميا للتواصل مع دول العالم من القارات المختلفة بهدف تبادل الخبرات والأفكار المبتكرة في قطاعات السياحة والسفر والطيران ونقل تلك التجارب إلى مدينة شرم الشيخ.