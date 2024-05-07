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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكبر قوة للولايات المتحدة.. تفاصيل زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية للقاهرة

وزير الدفاع
وزير الدفاع

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل زيارة الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى مصر ولقائه وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، قائلا إنها زيارة مهمة جدا.

وتابع سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مايكل كوريلا أكبر قائد لأكبر قوة أمريكية في العالم من المغرب وحتى باكستان ويتبع له الأسطول الخامس والسادس.

وأضاف سمير فرج، أن زيارة الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، لاستشعاره بوجود قلاقل في المنطقة.

وأوضح المفكر الإستراتيجي، أن منطقة رفح بها 4 كتائب من حركة حماس وموجود بها السنوار والخمس مجندات الإسرائيلية و130 رهينة، موضحا أن جيش الاحتلال لم يدخل لوسط المدينة لأنها مليئة بالخنادق.

واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحبط مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحا أن التهجير كان يعني تصفية القضية الفلسطينية.


https://www.youtube.com/watch?v=FrX5mH8T9yM&t=3s

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