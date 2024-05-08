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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاختلال توازنها.. سقوط سيدة ثلاثينية أثناء وقوفها في بلكونة منزلها بكفر الزيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية مساء اليوم سقوط سيدة ثلاثينية بشكل مفاجئ أثناء وقوفها ببلكونة منزلها لاختلال توازنها من الطابق الثاني مما تسبب في إصابتها بكسور وسحجات في أماكن متفرقة من جسدها وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث سقوط سيدة تدعي "م.ن" 34 سنة ربة منزل من الطابق الثاني بنطاق دائرة المركز.

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كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي كفر الزيات العام .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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