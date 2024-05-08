طلاب صفوف النقل يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني 2024

يتوافد طلاب صفوف النقل الآن على جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 .

حيث تنعقد امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 حسب الجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس .

ففي محافظة القاهرة ، من المقرر أن يبدأ طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدئى امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 حتى الإثنين الموافق 13/5/2024 .

ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الإعدادى العام والرياضى امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء 8/5/2024 إلى الثلاثاء الموافق 14/5/2024 ، ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الثانوى العام امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء 8/5/2024 حتى الخميس الموافق 23/5/2024 ، ويبدأ طلبة التعليم الثانوى الفني امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء 8/5/2024 حتى الثلاثاء 21/5/2024 .

وعن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، فمن المقرر أن يبدأها طلبة الإعدادية العامة ، رياضية ، والصم ، والمكفوفين من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء الموافق 22/5/2024 ، ويؤدي طلبة الإعدادية المهنية امتحانات الترم الثاني 2024 من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء 22/5/2024 .

وفي محافظة الجيزة .. يؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من8 الي 15 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو للمرحلة الابتدائية ، ويؤدي الصف الأول الإعدادي الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو ، ويؤدي الصف الثاني الإعدادي الامتحانات خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو .

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام"عام ولغات "الامتحانات خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو ، ويؤدي طلاب الصف الثانى الثانوي العام"عام ولغات " الامتحانات خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو ، ويؤدي طلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات الامتحانات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024

بينما ينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو.