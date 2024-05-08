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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلاب صفوف النقل يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد طلاب صفوف النقل الآن على جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء امتحانات الترم الثاني 2024 .

حيث تنعقد امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 حسب الجداول المعلنة في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس .

ففي محافظة القاهرة ، من المقرر أن يبدأ طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدئى امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 حتى الإثنين الموافق 13/5/2024  .

ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الإعدادى العام والرياضى امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء 8/5/2024 إلى الثلاثاء الموافق 14/5/2024  ، ويبدأ طلبة الصف الأول و الثانى الثانوى العام امتحانات الترم الثاني 2024 من اليوم الأربعاء 8/5/2024 حتى الخميس الموافق 23/5/2024 ، ويبدأ طلبة التعليم الثانوى الفني امتحانات الترم الثاني 2024  من اليوم الأربعاء 8/5/2024 حتى الثلاثاء 21/5/2024 .

وعن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، فمن المقرر أن يبدأها طلبة الإعدادية العامة ، رياضية ، والصم ، والمكفوفين من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء الموافق 22/5/2024 ، ويؤدي طلبة الإعدادية المهنية امتحانات الترم الثاني 2024 من الخميس الموافق 16/5/2024 حتى الأربعاء 22/5/2024 .

وفي محافظة الجيزة .. يؤدي طلاب الصفين الرابع و الخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من8 الي 15 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو للمرحلة الابتدائية ، ويؤدي الصف الأول الإعدادي الامتحانات خلال الفترة من  8 مايو حتي 15 مايو  ، ويؤدي الصف الثاني الإعدادي الامتحانات خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو .

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام"عام ولغات "الامتحانات خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو ، ويؤدي طلاب الصف الثانى  الثانوي العام"عام ولغات " الامتحانات خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو ، ويؤدي طلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات الامتحانات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024

بينما ينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة خلال الفترة من  18 إلي 23 مايو.

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