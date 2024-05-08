إعلامي يشيد بـ «كولر» بعد فوز الأهلي: «عزف سيمفونية ومفوّق كل القائمة»

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي فوز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي .

وكتب إبراهيم عبد الجواد: عزف سيمفونية برباعية في شباك زعيم الإسكندرية وكولر مفوق كل القائمة.



وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.