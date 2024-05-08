خبير: نتنياهو لن يوافق على أي مفاوضات

قال اللواء محمد عبد الواحد، المتخصص فى الشئون الأمنية وخبير العلاقات الدولية، إنه على الرغم من وجود انتقادات دولية من تواجد عملية عسكرية في رفح بسبب تداعياتها السلبية على حياة المدنيين، ولكن رئيس الوزراء كان مصرا على اجتياح رفح.

وأضاف اللواء محمد عبد الواحد، المتخصص فى الشئون الأمنية، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامي أحمد دياب، أن نتنياهو يتبني منذ اليوم الأول مقاربة عسكرية وأمنية ويرفض أى مقاربات سياسية، موضحا أنه لم ولن يوافق على أى مفاوضات، حتي لو حماس وافقت على أى شروط.

وتابع اللواء محمد عبد الواحد، المتخصص فى الشئون الأمنية، أن نتنياهو لديه أهداف كبري من التواجد من العمليات العسكرية تخدم صالح إسرائيل، إضافة إلى أنه يريد أن يضع ارتكازات أمنية وفصل قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل ويعيد احتلال غزة.