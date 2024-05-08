الاتحاد الإفريقي يدين بشدة التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية

أدان الاتحاد الإفريقي بشدة التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.

قالت أوريلي جودار، رئيسة الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، اليوم الأربعاء، إن تأثير الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون له آثار كارثية على أكثر من مليون شخص.

وأضافت جودار عبر الحساب الرسمي لمنظمة أطباء بلا حدود على منصة إكس، أن الظروف المعيشية في جميع أنحاء غزة هي بالفعل محفوفة بالمخاطر للغاية، وسوف تزداد الأمور سوءًا بالنسبة للأشخاص الذين نزحوا مرة أخرى وسيضطرون إلى العيش في خيام مؤقتة مع إمكانية وصول محدودة للغاية إلى الضروريات الأساسية مثل الماء.

وتابعت: "سيؤدي الهجوم على رفح أيضًا إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بالنظام الصحي، الذي بالكاد يعمل، وكما رأينا في الشمال، لن يكون من الممكن الوصول إلى بعض المستشفيات وستكون معرضة بشدة لخطر الضرب أو الدمار".