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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابر الرباعي: أتمنى النجاح للمزيد من الأغاني التونسية

صابر الرباعي
صابر الرباعي

أعرب الفنان صابر الرباعي عن سعادته بعد إختيار أغنيته الشهيرة “سيدي منصور” ضمن أفضل ٥٠ أفضل أغنية فى القرن ال٢١.
وقال صابر الرباعي فى تصريحات لبرنامج “عرب وود”، أن تفاجيء بعد معرفة خبر إنضمام أغنيته التونسية الشهيرة “سيدي منصور” ضمن هذه القائمة. 
وأضاف الفنان صابر الرباعي أن شعر بالسعادة وتشرف بأن أغنية تراثية تونسية تنضم لهذه القائمة، وتمني أن تدخل الكثير من الأغاني التونسية ضمن أفضل أغاني ، معلقة: “أتمني أغاني تونسية أخري تنال نجاح وشهرة أغنية سيدي منصور”. 

وعلى صعيد أخر ،قال الفنان صابر الرباعي إنه لا يحب كشف الكثير من الأمور التي تخص حياته الشخصية على السوشيال ميديا.

وأضاف صابر الرباعي: أنه يفضل دائما عرض الأمور التي تخص حياته الفنية بشكل دائم ، لكنه لا يفضل التحدث عن أمور حياته الشخصية بشكل كبير ، معلقا: “اكتفي فقط بعرض 20% من حياتي الشخصية والـ 80 الباقية أمور تخص أعمالي وأحدث أخباري التى ينتظرها الجمهور”.

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دي حياتي الشخصية | تصريح مثير من صابر الرباعي لهذا السبب

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طرح المطرب صابر الرباعي برومو أغنيته الجديدة الباشا من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” والذى يستعد لطرحها خلال الفترة القليلة القادمة .

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

أغنية جوه عينيك لـ صابر الرباعي، وأيمن الأعتر، من كلمات: واحد، وألحان: محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي: محمود الشاعري. 

كان الفنان صابر الرباعي، طرح في أول يوليو الماضي، أحدث أغانيه التي تحمل اسم اللي همك، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية اللي همك لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

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