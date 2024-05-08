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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتحموا المخيم دون الاستماع لمطالبهم.. مؤتمر صحفي لطلبة جورج واشنطن الداعمين لفلسطين

صدى البلد

أقام طلبة جامعة جورج واشنطن المعتصمون، مؤتمرا صحفيا اليوم، تضامنا مع فلسطين.

وقالت جامعة جورج واشنطن إن رئيسة الجامعة طالبت الشرطة باقتحام مخيمهم دون أن تقوم بزيارتهم أو الاستماع لمطالبهم.

وأعلنت قائدة شرطة العاصمة الأمريكية، اليوم الأربعاء، اعتقال 33 شخصاً أثناء فض اعتصام جامعة جورج واشنطن الداعم لغزة فجر اليوم، بحجة "مخالفة التعليمات".

وقامت الشرطة بإخلاء مخيم مؤيد للفلسطينيين بجامعة جورج واشنطن في وقت مبكر من اليوم واعتقلت المتظاهرين، بعد ساعات من قيام العشرات بمسيرة إلى منزل رئيس الجامعة بينما كان مسؤولو المدينة يستعدون للمثول أمام الكونجرس بشأن التعامل مع الاحتجاج.

وتم استدعاء عمدة واشنطن العاصمة موريل باوزر ورئيسة قسم شرطة العاصمة باميلا سميث للإدلاء بشهادتهما بعد ظهر الأربعاء في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، لكن الجلسة ألغيت بعد الاعتقالات.

تصاعدت التوترات في المواجهات مع المحتجين على الحرب بين إسرائيل وحماس في الجامعات بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وبشكل متزايد في أوروبا.

وقالت شرطة مقاطعة كولومبيا إن الضباط تحركوا لتفريق المتظاهرين لأنه “كان هناك تصعيد تدريجي في تقلب الاحتجاج”.

وقالت إنه تم اعتقال 33 شخصًا، بما في ذلك الاعتداء على ضابط شرطة والدخول غير القانوني.

وتم رش بعض المتظاهرين بالفلفل عندما منعتهم الشرطة من دخول المخيم.

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