العشرينيات مش شغاله معايا.. رسالة مثيرة من محمود كهربا عبر إنستجرام

نشر نجم الاهلي محمود عبد المنعم كهربا صورة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق كهربا علي الصورة قائلا : ‏أنا مستني أعوض فى التلاتينات علشان العشرينات مش شغاله معايا .

وكان قد حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.