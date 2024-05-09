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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء الدراسة بكليتي الفنون البصرية والطب البيطرى بجامعة بنها الأهلية العام القادم

مجلس أمناء جامعة
مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، أن جامعة بنها الأهلية هي أول جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية صدر قرار بتشكيل مجلس أمناء لها ويتم اعتماد لائحتها الداخلية ، مشيرا إلى أن الجامعة كانت حريصة على الإنتهاء من كافة نظم العمل واستكمال المقومات الأساسية الخاصة بتشغيلها وفصلها عن جامعة بنها الحكومية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور محمد صفى الدين خربوش أستاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهرة ، والدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق ، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور حسين المغربي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ، والدكتور أحمد شوقي مراقب حسابات الجامعة ، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة.
وعبر تقنية الـ Teams الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ، والدكتور ماهر مصباح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية ، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية والقائم بأعمال رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات.
ووجه " السعيد " الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، ومستشاري وزير التعليم العالي ، ومجلس الجامعات الأهلية لتقديم كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، كما وجه الشكر أيضا لجميع القائمين على إدارة جامعة بنها الأهلية منذ نشأتها وحتى تشغيلها لأداء رسالتها التعليمية والعلمية.
وخلال الجلسة وافق مجلس الأمناء على بدء الدراسة بكليتي الفنون البصرية والطب البيطرى بدءا من العام الجامعى القادم 2024 / 2025 ليرتفع عدد الكليات بجامعة بنها الأهلية إلى 8 كليات ، وذلك فى إطار خطة الجامعة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانيات بها واتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج متخصصة تخدم متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل فى مختلف القطاعات.
كما وافق المجلس على سياسة التنسيق والقبول بالجامعة للعام الجامعى 2024 / 2025 ، وذلك من خلال وضع آليات جديدة للتنسيق وقبول الطلاب بجامعة بنها الأهلية ، وكذلك الموافقة على اجراء بعض التعديلات على القواعد الخاصة بالمنح الدراسية والتخفيضات للعام الأكاديمي 2024 / 2025  ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة التعليم العالي وهيئة دعم وتطوير الجامعات.
واستعرض مجلس الأمناء نتائج مركز ضمان الجودة والإعتماد الأكاديمى بشأن استبيان استطلاع آراء طلاب الجامعة حول البرامج التعليمية والمقررات الدراسية حيث تم إعداد الاستبيان باللغة العربية واللغة الإنجليزية وتضمن 3 محاور وهم تقييم المقرر الدراسي ، والبيئة التعليمية بالإضافة إلى تقييم عضو هيئة التدريس لكل مقرر.
وخلال الجلسة تم التصديق على القوائم المالية عن فترة تأسيس الجامعة خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2022 حتى 30 أغسطس 2023 ، وكذلك التصديق على القوائم المالية الخاصة بالربع الأول من العام الأكاديمي 2023 / 2024 خلال الفترة من الأول من سبتمبر  إلى 30 نوفمبر 2023 .
كما وافق المجلس أيضا على الاشتراك فى نظام تأمين طبى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لمنسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم.

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