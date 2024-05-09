إصابة شخص أثناء عبوره مزلقان سكة حديد بالدقهلية

أصيب شخص في العقد الخامس من عمره بإصابات خطيرة إثر صدم قطار له أثناء عبوره شريط السكه الحديد بعزبة جالوس التابعة لمركز ميت غمر وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكه الحديد من مكان غير مخصص بعزبة جالوس التابعه للمركز .



انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعه وبالفحص تبين إصابة محمد محمد ابراهيم عاشور50 عاما ومقيم ميت غمر .



وتم نقله لمستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم حيث تبين إصاباته باشتباه ما بعد الارتجاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.