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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح برج تبريد مياه بمصنع أرمنت للسكر بالأقصر|شاهد

صدى البلد

افتتح اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أول برج لتبريد المياه في مصنع أرمنت للسكر بمحافظة الاقصر بهدف الحفاظ على مياة النيل من التلوث.

 

حضر الافتتاح كيميائي صلاح عمر مصطفى العضو المنتدب لصناعة السكر، واللواء ياسر نوير رئيس قطاع مكتب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي،  كيميائي هيمن إبراهيم أحمد رئيس قطاعات البيئة والسلامة، والمهندس عادل عبد السميع رئيس قطاعات المشروعات، و إبراهيم دردير عبدالله العضو المنتدب للصناعات التحويلية.

 

يأتي ذلك إطار التعاون بين شركه السكر والصناعات التكاملية المصرية ووزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على مياة نهر النيل من التلوث وتقليل الفاقد منه باتباع التقنيات الحديثة فى معالجة مياة الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها.

وأكد اللواء عصام البديوي أنه مع التزام شركتنا بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم (48) لـــ1982ــــه ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي تجتمع بصفة دورية بقطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان – لجنة الرصد البيئي والانذار المبكر ومراقبة نوعية المياة لنهر النيل.

وأوضح اللواء عصام البديوي أن الضرورة اقتضت إنشاء برج تبريد جديد بطاقة 4000م3/س بهدف خفض درجة حرارة مياة التبريد للمصنع من 43 م oالى 28مo بمعدل + 15مo وعلية فقد تم التعاقد مع شركة ILMED الايطالية لتوريد مكونات البرج وتم تحرير عقد رقم 13.6 بأرقام ضمان تعاقدية بحضور وكيل المورد "شركة تراكون" وطبقاً لبرنامج زمني وصولاً الى الاستفادة من المنح والقروض التي تمنحها وزارة البيئة مشروع التحكم فى التلوث الصناعي EPAP3  الذي يوفر الدعم الفني والمالي للمشروعات البيئية لتحقيق التوافق البيئي وصولاً الى حدود القانون، علماً بأن مشروع EPAP3 قد بدأ فى 2015 وسينتهي فى 2024 وبالتضامن مع شركاء التنمية فى هذا المجال (بنك التعمير الالماني KFW  بنك الاستثمار الأوروبي  الوكالة الفرنسية للتنمية AFD  بنك قطر الوطنى QNB ) والذي فاز بالتمويل.


حيث كان  مبلغ القرض 2 مليون دولار (فائدة  1% سعر إقراض البنك المركزى المصري بالجنيه تم تخفيضه الى 1,16 مليون دولار بتاريخ 12/6/2023 ) .

 

وأكد اللواء عصام البديوي أن تكلفة إنشاء البرج ١.٣مليون دولار بمعدل ٤٠مليون جنيه بقيمة سعر الدولار ٣١جنيهوقت بناء البرج من سنتين ونصف تقريبا.

بينما بلغت تكلفة الأعمال الميكانيكية  900 ألف دولار والأعمال الكهربائية والأجهزة  300 ألف دولار وأعمال الحقن والبلوف  100 ألف دولار .

وقد تم تشغيل برج التبريد بكامل طاقتة التصميمية وحققت أرقام الضمان التعاقدية الواردة بالعقد مع المورد الأجنبي "ILMED" وهي السعة الكلية للبرج = 4000م3/س  ودرجة حرارة الدخول = 43 مO  ودرجة حرارة الخروج = 28 مO  ومعدل التغير في الحرارة TΔ = 15 مO  ومعدل استهلاك الطاقة الكهربائية للخلية الواحدة = 144كيلو وات/ساعة .


وتم عمل إختبارات التسليم بحضور القطاعات المعنية فى الفترة من 2-7/3/2024 وتم التنويه بضرورة إستكمال تأهيل الأبراج القديمة العاملة حالياً بالمصنع لإكتمال التوافق البيئي لمصنع أرمنت طبقاً لتوصيات الخبير الهندي – استشارى وزارة البيئة .


وقد طلبت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عبر وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والرى بتصريف مياة التبريد فى ترعة السواحل بنطاق مصانع أرمنت رغم التأكيد على خلوها من أيه ملوثات صناعية أو عضوية والتي تقدر بحوالى 1,5 مليون م3  أثناء فترة السدة الشتوية الا أن وزارة الموارد المائية والري اعتذرت وأوصت بالالتزام بمعايير قوانين حماية النيل.

 

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الأقصر التموين والتجارة الداخلية الصناعات التكاملية بنك الاستثمار تبريد المياه جهاز شئون البيئة خفض درجة حرارة رئيس قطاع شركة السكر والصناعات التكاملية صناعة السكر عصام البديوي محافظة الاقصر معالجة مياه الصرف

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