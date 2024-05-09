إعلام عبري : الوفد الإسرائيلي يغادر محادثات صفقة الرهائن في القاهرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 9 مايو 2024 بأن وفد التفاوض الإسرائيلي في مباحثات الهدنة غادر القاهرة دون تحديد موعد لعودته.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مسئول لم تسمه، أن العودة ليست مرتبطة بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ولا يوجد موعد محدد لعودتها.

وأعلنت حركة حماس الاثنين الماضي موافقتها على صفقة الرهائن، في الوقت الذي أرسلت فيه تل أبيب وفد إلى القاهرة في اليوم التالي لاستكمال المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة، تزامنا مع اجتياح إسرائيلي لشرق مدينة رفح الفلسطينية.