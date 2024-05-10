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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات من صواريخ .. جيش الاحتلال يطلق صافرات الإنذار في كرم أبو سالم

صافرات الانذار
صافرات الانذار

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أطلق صفارات الإنذار الصاروخية في كرم أبو سالم، على الطرف الجنوبي من الحدود مع غزة.

وجاءت صفارات الإنذار بعد أقل من ساعة من إطلاق إنذارات الصواريخ في هوليت وصوفا القريبتين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قتل أربعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم صاروخي لحماس على معبر كرم أبو سالم. وتم إغلاق المعبر حتى الأمس نتيجة لذلك.

وقبل قليل، دوت صفارات الإنذار الصاروخية في المستوطنات القريبة من غلاف غزة، محذرة من إطلاق الصواريخ القادم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم سماع صفارات الإنذار في بلدتي هوليت وصوفا، على بعد حوالي 10 كيلومترات (ستة أميال) من مدينة رفح في أقصى جنوب غزة.

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