التوصل لشكل سيدة فرعونية من جمجمتها عمرها 3000 سنة| هل تشبه المصريين؟

رأس مصري قديم كان يتواجد بمدرسة أسترالية لسنوات، حتى قرروا إجراء دراسات علمية للتمكن من معرفة الشكل الحقيقي لها، إذ تستعرض المدرسة الثانوية في جرافتون بشمال نيو ساوث ويلز بأستراليا معروضًا جديدًا يثير الدهشة والاهتمام. وذلك بعدما تم إعادة بناء رأس مصري قديم محنط يعود تاريخه إلى قرن من الزمن بفضل عملية علمية دقيقة.

رأس مصري قديم

الرأس القديم الغامض وصل إلى مدرسة جرافتون الثانوية بطريقة غير واضحة، حيث لم يتم تحديد كيفية وصوله إلى أستراليا من مصر.

وتشير المراجع التاريخية القديمة إلى أنه يعود إلى "مومياء مصرية حقيقية". ومع ذلك، تم إعادة بناء هذا الرأس الآن باستخدام تقنيات المسح الطبي والطب الشرعي، وسيتم عرضه إلى جانب المنحوتات المطبوعة ثلاثية الأبعاد. وذلك لإبراز عملية إعادة البناء ومظهر الشخص عندما كان على قيد الحياة.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، تعليقًا على هذا الاكتشاف المميز، صرحت جينيفر مان، نحاتة الطب الشرعي التي قامت بعملية إعادة البناء، قائلة: "إنها تزيل التركيز عن البقايا البشرية، وهذا أمر مهم للغاية.

وأصبحت المتاحف مترددة في عرض بقايا الأشخاص القدماء". وتعمل مان في المعهد الفيكتوري للطب الشرعي في ملبورن، ولديها خبرة في نحت وجوه شخصيات تاريخية مختلفة، بما في ذلك إعادة بناء رأس ميريت آمون في عام 2016، والتي كانت امرأة مصرية قديمة وجد رأسها المحنط في متحف التشريح وعلم الأمراض بجامعة ملبورن.

نموذج رقمي للجمجمة

ويعزز هذا الاكتشاف المذهل وعملية إعادة البناء الدقيقة فهم التاريخ القديم والثقافات المختلفة التي تعاشت فيها. ومن أجل عملية إعادة البناء الأخيرة هذه، قام الباحثون بمسح الجمجمة القديمة باستخدام التصوير المقطعي (CT) لإنشاء نموذج رقمي للجمجمة، والذي تمت طباعته بعد ذلك ثلاثي الأبعاد في راتينج البوليمر حتى يتمكن مان من إنشاء إعادة بناء واقعية.

وأظهرت عمليات المسح والتحليل التي أجرتها جامعات في أستراليا وإيطاليا أن الرأس جاء لامرأة كان عمرها بين 50 و60 عامًا عندما توفيت.

تشير بقع الذهب المعلقة على رأس المومياء إلى أنها عاشت خلال العصر اليوناني الروماني في مصر (332 قبل الميلاد إلى 395 بعد الميلاد)، عندما تم استخدام أوراق الذهب في عملية التحنيط . التمثال النهائي هو تصوير واقعي لامرأة مصرية كبيرة السن بشعرها على الطراز اليوناني الذي كان شائعًا في ذلك الوقت.

إعادة بناء وجه مومياء أنثى

وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، تم التبرع بالرأس المحنط للمدرسة في عام 1915، بعد أن تم إهدائه إما من قبل طبيب محلي - ربما يكون قد اشتراه عندما كان طالبًا في الطب في اسكتلندا - أو من قبل أحد الطلاب. وكان عالم مصريات مشهورًا عالميًا.

وكانت المدرسة قد استخدمت الرأس في السابق كأداة تعليمية، لكن ورد أن محاولتها رُفضت عندما حاولت إعادة القطعة إلى مصر أو التبرع بها لمتحف في سيدني.

ولم تنج أي تفاصيل عن شعر المرأة من عملية التحنيط، لذلك أضاف النحات الشرعي تسريحة شعر ذات مظهر يوناني تعتمد على صور شخصية من ذلك الوقت.

شكل سيدة مصرية

بمجرد حصول مان على الجمجمة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، أضافت عيونًا وعلامات لتمثيل عمق الأنسجة، والتي كانت تعتمد على قياسات الموجات فوق الصوتية للمصريين الذين يعيشون اليوم.

ثم قامت بإنشاء عضلات حول العلامات واستخدمت صيغًا لتقدير ميزات الأنسجة الرخوة، والتي يمكن تحديدها من قياسات الجمجمة. وقال مان إن الأنف، على سبيل المثال، أعيد بناؤه من زوايا العظام حول فتحة الأنف في الجمجمة ومن قياسات دقيقة للفتحة نفسها.

تم الانتهاء من التمثال النهائي بمادة صمغية برونزية اللون، وهو ما قال مان إنه أفضل من تخمين لون البشرة، حيث عاش أشخاص من أصول مصرية ويونانية ورومانية وغيرها في مصر في ذلك الوقت.