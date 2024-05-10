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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 51 ألف طن قمح لصوامع وشون سوهاج| تفاصيل

صدى البلد

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم توريد 51971.838 طن قمح من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وأشار إلى أنه قد تم توريد 51971.838 طن قمح إلى صوامع وشون وبنوك مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، منذ بدء عملية التوريد يوم 15/4/2024 وحتى 9/5/2024، عقب استلامها من المُزارعين.

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تموين سوهاج

وصرح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" منذ قليل، أنه تم التوريد إلى الصوامع التالية:" صومعة سوهاج، صومعة البلينا، صوامع غرب طهطا، شونة طما الملحقة"، وغيرهم من صوامع وشون محافظة سوهاج.

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه تم تحويل شونة طهطا إلى بنكر طهطا، ما جعله يستوعب 25 ألف طن بدلًا من 9 آلاف طن، كـ سعة تخزينية أكبر ضعفي مما كانت عليه من قبل، لافتًا إلى أن محافظة سوهاج يوجد بها 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 152 ألف طن و168 كيلو.

وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، وذلك بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلاف، يُستخدما عند الاحتياج لسعة تخزينية أكبر.

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