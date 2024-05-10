مصرع شاب وإصابة آخر داخل بيارة رى في الدقهلية

لقي شاب مصرعة غرقا فيما أصيب اخر اثر سقوطهما داخل بيارة رى عمومية مفتوحة فى مدينة الجمالية وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الجمالية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بوقوع شخصين داخل بيارة رى عمومية مفتوحة فى مدينه الجمالية ووفاة احدهما .

وبانتقال ضباط وحدة مباحث الجمالية وقوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط شخصين في بياره رى عمومية مفتوحة وخروج الاول سليم وجارى البحث عن الاخر وتم استخراج الجثة من ترعة السلام بالقرب من كوبرى الرسوة وتبين أنه يدعى عبده ماهر الشاذلي، 18 عاماً ومقيم بالجمالية.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الجمالية وتحرر عن ذلك المحضر محضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .