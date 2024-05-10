مصر للألومنيوم تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى في التشغيل ومعدلات الأداء.. تفاصيل

قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن شركة مصر لإنتاج الألومنيوم معروفة لدى المصريين فى مجمع إنتاج الألومنيوم بمنطقة نجع حماد.

مشيرا إلى أن لها في ذهن كل مصري أشياء جميلة جدا حول التصنيع المحلي والتوسع فى الصناعة المحلية.

وأضاف عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هذا المصنع مثال حي وجيد للصناعات الثقيلة التي تقوم بها مصر، موضحا أن المصنع يقع على حوالي 5 آلاف فدان، ويمتلك حوالي 4 موانئ.

وتابع منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أنه فى إطار خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحديث وتطوير وزيادة إنتاج وإدخال صناعات جديدة والتوسع فى الصناعة التحويلية وإعادة إحياء بعض المصانع.