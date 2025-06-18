محافظ القاهرة يوجّه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي عقار حى السيدة زينب المنكوب

وجّه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصابين في حادث انهيار العقار، ومتابعة حالتهم الصحية حتى يتماثلوا للشفاء.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا في الساعة الواحدة صباحًا يفيد بانهيار عقار سكني.

وفور تلقي البلاغ، انتقل محافظ القاهرة إلى موقع الحادث، يرافقه قيادات الحماية المدنية، وفرق الإسعاف، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات التنفيذية المختصة، لمتابعة جهود إنقاذ السكان.

كما قرر المحافظ إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار، الكائن بـ 20 شارع عنايت المتفرع من شارع قدري بحي السيدة زينب، بشكل احترازي من السكان دون المنقولات، وذلك لحين التأكد من سلامته وعدم تأثره بالانهيار. ووجّه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المحيطة به.

وتم حتى الآن إنقاذ 5 أشخاص، بينما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، ولا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي تواصل أعمال البحث للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

يُذكر أن العقار المنهار قديم، أنشئ عام 1951، ويتكون من طابق أرضي و4 طوابق متكررة.