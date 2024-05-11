الحساب الختامي.. أميرة أبو شقة تكشف كواليس المواجهات الحادة بين الحكومة والبرلمان

كشفت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تفاصيل الحساب الختامي الذى وجهته الحكومة لمجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا الأمر تم في جلسة شهدت مواجهات حادة بين الحكومة والبرلمان.

وأضافت أميرة أبو شقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك أخطاء في الناتج المحلي الاجمالي بالحساب الختامي، متابعا أن مواجهات حاظة بين الحكومة والبرلمان بسبب القروض وهى غير مدروسة.

وتابعت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الشعب المصري هو من يحاسب على أخطاء الحكومة في خسائر شركة مصر للطيران والتي تقدر 29 مليار جنيه، مستدركة أن هناك رفض كبير داخل محلس النواب للحساب الختامي.

