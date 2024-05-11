عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحساب الختامي.. أميرة أبو شقة تكشف كواليس المواجهات الحادة بين الحكومة والبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تفاصيل الحساب الختامي الذى وجهته الحكومة لمجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا الأمر تم في جلسة شهدت مواجهات حادة بين الحكومة والبرلمان.

وأضافت أميرة أبو شقة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك أخطاء في الناتج المحلي الاجمالي بالحساب الختامي، متابعا أن مواجهات حاظة بين الحكومة والبرلمان بسبب القروض وهى غير مدروسة.
وتابعت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الشعب المصري هو من يحاسب على أخطاء الحكومة في خسائر شركة مصر للطيران والتي تقدر 29 مليار جنيه، مستدركة أن هناك رفض كبير داخل محلس النواب للحساب الختامي.
 

أميرة أبو شقة الحساب الختامي الإعلامي عمرو أديب الناتج المحلي الاجمالي خسائر شركة مصر للطيران مصر للطيران مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

ضبط وإحضار.. قرار عاجل من النيابة بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا

مكسب كبير للنادي الأهلي والمنتخب.. محمد بركات يشيد بمستوى هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 7 – 8 مايو

أميرة أبو شقة تطالب "الصحة" بتوضيح الحقيقة بشأن وضع فيروس كورونا بمصر

ترشيحاتنا

تشعر بالإندفاع فى قراراتك .. نصائح للتأني والحصول على رؤية أوضح

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد فى  أسعار الدواجن اليوم

حكم لبس المخيط ناسيا أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

الجزيري يرد على السؤال الصعب: هل يمكن أن تلعب في الأهلي؟

أحمد عيد: تلقيت عروض من أندية قمة الدوري.. وهذه تفاصيل انتقالي للمصري

يسرا تكشف عن موقفها من العمل مع مي عمر ومحمد رمضان.. ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

بكيلو مفروم.. طريقة عمل البرجر المنزلى

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-