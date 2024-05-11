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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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هشام إبراهيم: الدبلوماسية المصرية تتسم بالاعتدال والسلام طوال التاريخ

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الدبلوماسية المصرية تتسم بالاعتدال والسلام طوال التاريخ.
وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب علي الاقتصاد المصري.


وأضاف: "وما يحدث في السوادن ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وعلى المواطن في الأساس، وقد مهم من الاستيراد يعتمد عليه الاقتصاد المصري اعتمادًا على الرقعة الزراعية في السودان وتقريبًا السودان تمتلك أخصب أرض في الوطن العربي، وما حدث في ليبيا أمر صعب على الاقتصاد المصري، وليس مصر ما تدفع بشكل مباشر ثمن ما يحدث حوله ولكن تدفع الثمن بشكل غير مباشر ناتج من مواقفها المبدائية".


وتابع: "الدبلوماسية المصرية علي مر التاريخ تمتلك سمه النزاهة، وسمة الاعتدال والسلام، والدبلوماسية المصرية هدفها الحفاظ علي السلام والاستقرار في كل دول العالم، وبالتالي مصر تسعى للتهدئة سواء الملف الليبي أو السوداني، وهذا الأمر لا يروق لعديد من الدول وتسعى لتحقيق مصالح واهداف خاصة بها، وهذه الدول تمارس ضغوط اقتصادية وسياسية واجتماعية كنوع من الضغط على موقف مصر في العديد من الملفات، والدول المتداخلة بشكل أو بآخر وتؤثر على المجتمعات وعلى المستوى الاقتصادي".

جامعة القاهرة الدبلوماسية المصرية محمد الباز

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