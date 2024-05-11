بعد رحيله عن باريس .. مبابي بالنادي الملكي في إسبانيا

أعلن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي رحيله عن صفوف فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس ، لبترك القلعة الفرنسية و الدوري الاسباني .

كشفت الأنباء عن توقيع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقود انتقاله إلى قلعة الدوري الاسباني ليترك فرنسا نهائيا .

كان من المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، في 30 يونيو 2024 الحالي، أي يحق إلى اللاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني.

في الفيديو التالي نكشف تفاصيل رحيل “ مبابي” عن فرنسا نهائيا و انتهاء عقده مع باريس سان جرمان و انتقاله للنادي الملكي باسبانيا و ان يبدء اللعب بالدوري الاسباني و النادي الذي التحق به.