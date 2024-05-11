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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 11 مايو 2024

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، السبت 11 مايو، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الأسماك اليوم

هبط سعر السمك البلطي إلى ما بين 56 و62 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر قشر البياض بين 100 و150 جنيها للكيلو. 

فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

والسمك المكرونة الخليجي تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو. 

 

أما سعر السمك المكرونة السويسي فتراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو. 

وتراوح سعر السمك الموسى بين 190 و410 جنيهات للكيلو.

السمك المرجان تراوح بين 75 و115 جنيها للكيلو لأجود نوع، أما المجمد فتراوح بين 30 و50 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 90 و140 جنيها للكيلو. 

أما البربون 2 فتراوح بين 65 و75 جنيها.

أما السمك البوري 1 فتراوح بين 100 و150 جنيها، أما البوري 2 فتراوح بين 85 و95 جنيها. 

وكانت حملات المقاطعة للأسماك بدأت تحت مسمى “خليها تعفن” منذ عدة أيام في عدد من المحافظات، على رأسها بورسعيد والإسماعيلية. 

وعلق عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، على حملة المقاطعة في محافظة بورسعيد لشراء الأسماك، مشيرا إلى أن المشكلة أن المعروض من الأسماك في بورسعيد أقل من المطلوب.

وأضاف رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن أسعار الأسماك انخفضت  في المحافظة قليلا، مشيرا إلى أن المضاربة على الأسعار من المنبع تتسبب في ارتفاع الأسعار.

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