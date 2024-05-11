عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 11 مايو 2024

صدى البلد

شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ثباتا اليوم، السبت 11-5-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.96 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.96 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

 

12.96 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.96 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.96 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.95 جنيه للشراء. 

12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.03 جنيه للشراء.

13 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.96 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.95 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

الاماراتي مقابل الجنيه الاماراتي الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه الجنيه اليوم البنوك المصرية الجنيه سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم سعر الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: نستهدف الشركات العالمية للاستثمار في مصر

خلال 48 ساعة| أمطار وأتربة تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

استثماراته 500 مليون يورو.. مدبولي يتفقد مشروعا لإنشاء مصنع بوتاجازات في مصر

السعودية.. وزارة الحج توجه نداءا عاجلا لضيوف الرحمن

احتفال بمناسبة الاستلام.. شراء كنيسة جديدة بهولندا| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل كان قتل اليهود وراء ذلك..ما السبب وراء إختطاف الزعيم النازي السابق أيخمان؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب يوميا.. مفاجأة

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أنيق| شاهد

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-