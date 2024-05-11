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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الشعر عند الفراعنة" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "حماية أطفالنا من التقليد السيئ" ألقاها محمد إبراهيم موضحا حماية الأطفال واجب على الآباء والأمهات، وبعد الأطفال عن التقليد الأعمى، واخذ الطفل بالرفق أثناء توعيتهم و تعليمهم، كما عقد القصر محاضرة بعنوان" الشعر عند الفراعنة" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن الشعر عند الفراعنة وخصائصه، وأغراض الشعر عند الفراعنة، ونماذج من الشعر الفرعونى.

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أعد قصر ثقافة الأقصر عرض انشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "اتينا رسول الله نرجو نظرة"، كما نظم القصر اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، إستمعنا من خلاله قصيدة بعنوان "اسراب" للشاعر حسن الجيلاني، وقصيدة "عتمة نهار" للشاعرة مني محمد، وأعدت أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى بعنوان" غريبان".

عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "الفرق بين السوفت وير و الهارد وير" ألقاها مصطفى عبد العاطي موضحا مفهوم السوفت وير والهارد وير، ومميزاتهم وعيوبهم والفرق بينهم، بجانب ذلك 
أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "امتحانات آخر العام" أداء إيمان صلاح وأسماء عبد الباقي، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي معرض لأعمال الرسم نفذها محمد إبراهيم.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

النوبي برعاية وزارة الثقافة حماية الأطفال راء قصر ثقافة قصر ثقافة الطارف قصر ثقافة الطفل قصر ثقافة حسن فتحى

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