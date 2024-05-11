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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يهنئ نظيره الجنوب سوداني على توليه منصبه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قالت وزارة الخارجية في بيان اليوم، السبت، 11 مايو 2024 إن السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، التقى بوزير الخارجية الجنوب سوداني رمضان عبد الله جوك، حيث قدم السفير المصري التهنئة له بمناسبة توليه مهام عمله. 

وسلم السفير المصري صورة من خطاب التهنئة الموجه من وزير الخارجية المصري إلى نظيره الجنوب سوداني بمناسبة توليه مهام عمله، مع الإعراب عن تطلع الجانب المصري لمواصلة العمل والتنسيق المستمر بين الدولتين في جميع المجالات سواء علي المستوي الثنائي أو الإقليمي.

من جانبه، قدم السفير المصري عرضا موجزا عن أطر التعاون الثنائي بين البلدين وأنشطة التعاون المشترك التي ترتكز علي دعم الدولة الجنوب سودانية وتستهدف بناء قدراتها المادية والبشرية بما يحقق تطلعات الشعب الجنوبي الشقيق. 

وتطرق اللقاء إلى الأزمة السودانية وما لها من تداعيات مباشرة على كلتا الدولتين، حيث شدد الوزير الجنوبي على أن جنوب السودان ومصر هما الأكثر دراية بخصوصية الأزمة مع التأكيد على حرصه المستمر علي التنسيق والتشاور مع الجانب المصري اتصالاً بأي جهود من شأنها حلحلة الوضع المتأزم بالسودان.

في هذا السياق، حرص الوزير رمضان جوك على نقل عميق شكره وتقديره للدولة المصرية حكومة وشعبا على ما تقدمه لدولة جنوب السودان من دعم ومساندة.

وأكد أن قيادات وزارة الخارجية الجنوبية تعمل جاهدة على الانتقال بأواصر العلاقات مع مصر إلى آفاق أرحب انطلاقا من العلاقة الأخوية التي تجمع رئيسي الدولتين، وكذا خصوصية الروابط المشتركة بين شعبي الدولتين.

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