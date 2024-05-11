غدا.. انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

تنطلق غدا الأحد، بجامعة طيبة التكنولوجية الاقصر برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول، تحت شعار "تعليم تدريب توظيف"، بمشاركة أكثر من 50 جهة ومؤسسة، بهدف إيجاد جسر مبتكر يربط بين طموحات الطلاب واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الملتقى التوظيفي الأول للجامعة، يعد أحد أهم توصيات مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين، الذي انعقد فبراير الماضي، بهدف توفير فرص تدريبية ووظيفية مميزة لطلاب وخريجي الجامعة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الجامعة تلقت طلبات عديدة بشكل متواصل من مؤسسات وجهات مختلفة ما بين فنادق وشركات سياحة ومؤسسات صناعية للمشاركة في الملتقى، إذ تجاوز العدد حتى الآن أكثر من 50 جهة ومؤسسة، وهو ما يعكس ثقة تلك المؤسسات في الجامعة.

وأشار الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس الملتقى، إلى أن الملتقى يعد الأول من نوعه في الجامعات التكنولوجية، بهدف توفير فرص تطوير المهارات وتوجيه المواهب نحو مسارات مهنية ناجحة، ومستدامة، إذ سيقام على هامش الملتقى عددا من الفعاليات المتنوعة مثل: جلسة حوارية بحضور كوكبة من رواد الخدمات الفندقية والسياحية، بعنوان: الاتجاهات الحديثة في صناعة السياحة والفنادق ومتطلبات سوق العمل، يديرها الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج الخدمات الفندقية، ومنسق الملتقى.

وأضاف أن الملتقى سيشمل أيضا، جلسة حوارية بحضور كوكبة من رواد الصناعة، بعنوان: الحرف اليدوية بين الواقع والمأمول - الصناعات الخشبية نموذجاً، يديرها الدكتور خالد خليفة، وورشة عمل حول كتابة السيرة الذاتية، وندوة بعنوان اللغة الانجليزية في سوق العمل.