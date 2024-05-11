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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سكرتير عام الأقصر لنواب الشيوخ: مليون شخص يستفيد من التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

زياره اللجنة
زياره اللجنة

أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدكتور علي مهران، أن محافظة الأقصر تحظى دائمًا باهتمام القيادة السياسية، وأن الهيئات الثلاثة المعنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل يعملون سوياً فى تكامل من أجل هدف واحد هو  التحسين المستمر لمنظومة الصحة؛ لافتاً إلى أن الزيارة الميدانية التي يقوم بها أعضاء اللجنة  لمحافظة الأقصر تهدف للوقوف على متابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى متابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال استقبال  المستشار محمد عبد الفتاح... سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء علي عبدالعزيز الشرابي... رئيس مدينة الأقصر لوفد  اللجنة.

ورحب " عبد الفتاح "  بالوفد البرلماني مشيداً بالتعاون المستمر بين البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ  والسلطة التنفيذية لتقديم كل ماهو في صالح المواطن المصري.

مؤكداً أن تقديم خدمة طبية متميزة تنال رضا المواطن هو ما يسعى إلية مقدمو الخدمة الطبية داخل المنظومة، وأن هناك تنوع في الخدمات المقدمة وتوافر اطباء بكافة التخصصات و تحقيق زيادة فى عدد الآسرة الطبية تستوعب المرضى المترددين هو ما يحقق نسب رضا عالية من المنتفعين والمستفيدين من المنظومة.

ومن جانبه قدم الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية عرضا مختصرا عن منظومة الصحة بالمحافظة، مؤكدا  أنه تم تسجيل  32 وحدة ومركز طبي ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التابعين لهيئة العامة للرعاية الصحية طبقاً لمعايير التسجيل التى أقرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وان البنية التحتية لمستشفيات الأقصر متميزة،  وأن دعم مشروع التأمين الصحي الشامل  وتسهيل التغطية الصحية الشاملة لكافة الموطنين مع تقديم كافة الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمحافظة الأقصر طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد هو ما تتطلع إليه الدولة، مشيراً إلى أن عدد المنتفعين المسجلين حتى الآن قد تجاوز المليون منتفع.

كما زار الوفد البرلماني  مستشفى حورس التخصصي، وحدة طب الأسرة الجديد و نقطة اسعاف  ارمنت الوبورات، كما تفقد الوفد  مبانى مستشفى طيبة التخصصي باسنا وبالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بمجمع الأقصر الدولي.

واطلع الوفد البرلماني خلال جولاته الميدانية على كيفية الحجز وموعد الكشف والاطلاع على أليات الميكنه والتحول الرقمي المتبع داخل المنظومة،

كما تفقد  وفد اللجنة الصحية بالمجلس  غرف العمليات والإفاقة والحضانات، واثنى  على الخدمة الطبية المتميزة المقدمة لمواطنى الاقصر.

وحضر الفعاليات  الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة و السكان بالمجلس و  الوفد المرافق له و الذى يضم  كل من النائب وائل زكي والنائب محمد عطا الله  ؛الدكتور محيي حافظ، الدكتور نصيف حفناوي، الدكتور زين العابدين الاطناوي، الدكتور محمد منصور الشيخ، الدكتور محمد لطفي الساعي، الدكتور احمد عبد الماجد.


وكذلك الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد البرعي مدير فرع الأقصر للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور انور اسماعيل ـ مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

التامين الصحي الشامل مجلس الشيوخ البرلمان مجلس النواب أخبار البرلمان

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