نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. شوبير يكشف سلبيات نهضة بركان قبل مواجهته مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سلبيات فريق نهضة بركان المغربي قبل مواجهته مع الزمالك في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال شوبير خلال برنامجه الاذاعي اليوم: “ضغط لاعبيه غير منظم.. وحارس المرمى غير جيد”.

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي في العاشرة من مساء غد "الأحد" على "الملعب البلدي لبركان"، وذلك في إطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، قبل أسبوع واحد من مواجهة الإياب بينهما التي ستقام على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو الجاري.

نهائي كأس الكونفدرالية في نسختها الحالية هو تكرار لنهائي البطولة القارية عام 2019، عندما التقى الزمالك أيضا مع نهضة بركان المغربي؛ حيث توج الفارس الأبيض حينها باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الفريق المغربي بضربات الترجيح.