بعد دعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. الأردن: إسرائيل أصبحت منبوذة

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وذلك غداة اعتماد الجمعية العامة قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وذكر الصفدي، في منشور عبر منصة "إكس": "مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2.3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت غالبية دول العالم إلى جانب العدالة اليوم، وأيدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة".

وأضاف أن "القرار يثبت أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. ونشكر كل من اتخذ هذا الموقف".

ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

ورحبت وزارة الخارجية الأردنية في وقت سابق، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وبما يمنحها امتيازات إضافية، خطوة ضرورية نحو العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.