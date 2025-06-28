فوائد لن تخطر ببالك .. زيت الخوخ مفيد للبشرة والصحة

يعد زيت الخوخ من المواد الطبيعية المهملة رغم أنها غنية بالفوائد الصحية والتجميلية التى لا يعرفها كثيرون.

ووفقا لما جاء في موقع gyalabs نكشف لكم أبرز فوائد زيت الخوخ الخام الطبيعي.

زيت الخوخ غني بالفيتامينات



يحتوي زيت الخوخ العطري على مكونات تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E و C، إلى جانب الرائحة، فإن العناصر الغذائية الموجودة فيه هي السبب في استخدام زيت الخوخ كمكون في منتجات التجميل.

فوائد زيت الخوخ

للبشرة

زيت الخوخ زيت خفيف القوام، ما يجعله سهل الامتصاص في البشرة.



لا يترك زيت الخوخ العطري طبقة دهنية على البشرة، وبالتالي لا يسد المسام، ما يجعله مناسبًا للبشرة الدهنية كما يتميز بتأثير مهدئ ومرطب، ما يجعله مناسبًا للبشرة الجافة والحساسة.



يُعرف عنه تحسينه لمرونة البشرة، وهو مرطب طبيعي ومناسب لجميع أنواع البشرة.

يخفف آلام الأسنان ويحسن صحتها

زيت الخوخ علاج طبيعي لمشاكل صحة الفم ولكن، استشر طبيب أسنان قبل استخدامه لعلاج مشاكل الفم.

زيت الخوخ للمدخنين



يمتلك زيت الخوخ فوائد متعددة للمدخنين وتطهير أجسامهم من الآثار الضارة، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات هذه الادعاءات.