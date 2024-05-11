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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

500 مليون طائر سنويًا.. ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور المهاجرة الحوامة بوزارة البيئة، إن اليوم العالمي للطيور المهاجرة جاء من أجل تسليط الضوء على أهمية المحافظة عليها، متابعًا أن موسم هجرة الطيور يحدث مرتين في العام في شهري مايو وأكتوبر.
 

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11 مايو 2024

500 مليون طائر سنويًا

وأضاف “الجبالي" عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن كل عام يمر على مصر حوالي 500 مليون طائر في عدة مسارات حسب فصيلة الطيور، لافتًا إلى أن مصر تعتبر منطقة عنق زجاجة ومنطقة مسار حرج لهذا النوع من الطيور.

 

وتابع  الدكتور أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور المهاجرة الحوامة بوزارة البيئة أن مصر لها أهمية كبيرة للغاية في هجرة الطيور نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز وربطها بين قارات العالم.

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