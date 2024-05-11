رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم يشهد بداية الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأضافت أن اليوم تنخفض درجات الحرارة بمعدل قد يصل لـ6 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه على مدار أيام هذا الأسبوع ستسجل قيم الحرارة ما بين 28 و29 درجة مئوية.

طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أتربة ورمال مثارة في الجو ولكنها لن تصل إلى حد العواصف الترابية، وستنحصر الأتربة والرمال المثارة في محافظات الصعيد، ومتوقع استمرارها على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس بين الحار والمائل للحرارة خلال فترة النهار، محذرة من عودة البرودة من جديد خلال فترة الليل بجانب وجود نشاط في حركة الرياح