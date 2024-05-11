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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم يشهد بداية الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
 

وأضافت  أن اليوم تنخفض درجات الحرارة بمعدل قد يصل لـ6 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، حيث تسجل العظمى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه على مدار أيام هذا الأسبوع ستسجل قيم الحرارة ما بين 28 و29 درجة مئوية.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11 مايو 2024

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 مايو 2024

طقس اليوم السبت

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أتربة ورمال مثارة في الجو ولكنها لن تصل إلى حد العواصف الترابية، وستنحصر الأتربة والرمال المثارة في محافظات الصعيد، ومتوقع استمرارها على مدار الـ 48 ساعة القادمة.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس بين الحار والمائل للحرارة خلال فترة النهار، محذرة من عودة البرودة من جديد خلال فترة الليل بجانب وجود نشاط في حركة الرياح

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس لأحوال الجوية درجات الحرارة

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