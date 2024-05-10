مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3514 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3075 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2635 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24600 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.40 جنيه للبيع و 47.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 50.87 جنيه للبيع، و 50.72 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.05 جنيه للبيع، و58.87 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.64 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 154.08 جنيه للبيع، و153.59 جنيه للشراء.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة بمعظم المحافظات، بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن العظمة على القاهرة اليوم 34 درجة في فترة النهار وفي الظل، وأن المحافظات الجنوبية ستكون درجة الحرارة شديدة.



وأوضحت أن البلاد من الغد سيحدث بها تحسن في الأحوال الجوية، وأن درجات الحرارة ستنخفض، وأن المحافظات تتأثر بالرياح المحملة بالرمال والأتربة، وأن هذه العواصف ستكون على المناطق الجنوبية.



وأشارت إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وأن البحار ستشهد ارتفاع في الأموال، والبحر المتوسط غير مؤهل لـ عمليات الصيد اليوم.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 21

6 اكتوبر 35 20

بنهــــا 33 20

دمنهور 34 19

وادى النطرون 33 19

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 33 20

طنطا 32 20

دمياط 33 19

بورسعيد 34 19

الإسماعيلية 35 19

السويس 34 20

العريش 33 18

رفح 32 18

رأس سدر 26 17

نخل 32 15

كاترين 24 13

الطور 36 16

طابا 31 20

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 16

السلوم 25 16

سيوة 26 15

رأس غارب 36 23

الغردقة 37 25

سفاجا 35 24

مرسى علم 37 24

شلاتين 36 20

حلايب 34 21

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 30 21

الفيوم 36 21

بني سويف 37 22

المنيا 38 23

أسيوط 39 23

سوهاج 38 24

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 39 23

