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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة مرور 90 عاما على علاقات الصداقة.. معرض فني بمنطقة الأهرامات لفنان سويسري

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، Yvonne Baumen سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة  سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من سويسرا إلى مصر.

وشارك في حضور اللقاء  Serap Akgul القنصل السويسري لشئون القطاع الثقافي والتجاري والعلمي، والسفير  خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة. كما حضر، عبر الفيديو كونفرانس، كلاً من عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وشهد الاجتماع بحث إمكانية التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركاء المهنة الدوليين وخاصة من منظمي الرحلات في سويسرا لعمل حملات تسويقية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بها.

كما ناقش الجانبان آليات تشجيع الاستثمار في المجال الفندقي في مصر بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية وهو ما يأتى تنفيذاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وتناول اللقاء استعراض الفعاليات والأنشطة التي من المقرر أن تقيمها السفارة منذ يونيو 2024 وحتى مارس 2025، للاحتفال بمرور 90 عاماً على علاقات الصداقة المصرية السويسرية، والتي سوف تستهل بإطلاق معرض فني بمنطقة أهرامات الجيزة، لأحد أهم الفنانين السويسريين الدوليين، وذلك بالتعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة والمجلس الأعلى للآثار.

وزير السياحة والاثار سفيرة دولة سويسرا مصر سويسرا القنصل السويسري

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