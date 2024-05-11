محافظ الوادى الجديد: حصاد 4 آلاف فدان من محصول الكمون

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ان المحافظة توسعت هذا العام في زراعة المحاصيل الغير تقليدية والتى تحقق عائد مادى واقتصادى كبير ، ومنها محصول الكمون والذي بلغت المساحة المزروعه منه 4 الاف فدان على مستوى المحافظة .

من جانبه قال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد إن متوسط إنتاجية الفدان الواحد المنزرع بالكمون تبلغ نصف طن ، مشيرا ان المحافظة متوقع لها هذا العام تحقيق انتاجية تصل إلى 2000 طن وقابلة للزيادة موضحا أن أغلب المساحات المنزرعة توجد بمركزى الفرافرة وباريس.

وأكد أن زراعة الكمون تأتي في إطار التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية وسط توفير الأسمدة والمتابعة والاهتمام الدائم من جانب القطاع الزراعي بالزراعات غير التقليدية، وطرق زراعة الكمون من الحبة إلى الحبة، وكيفية تجهيز الأرض، واختيار البذور الجيدة، وطرق الزراعة المناسبة، وبرنامج التسميد، ومكافحة الحشائش، والري والحصاد.

ولفت المرسي الى حرص المزارعون بالمنطقة الصحراوية على التوسع في الزراعات غير التقليدية والنباتات الطبية العطرية، لافتا ان الكمون المكانة الأولى في الزراعة، وتمكن المزارعون من إجادة زراعته والسعي نحو زيادة العوائد الاقتصادية مقارنة بالمحاصيل التقليدية الأخرى.