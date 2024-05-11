الإثنين.. طب الوادي الجديد تنظم قافلة طبية بقرى بولاق في الخارجة

تنظم جامعة الوادي الجديد، يوم الإثنين المقبل، قافلة طبية مجانية، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرى بولاق بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع الشئون الصحية، بمقر الوحدة الصحية، وذلك في إطار دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، حرص الجامعة على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة والتى تضم القوافل الطبية والتى تقدم خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم بكافة أنواعه للمجتمع والمناطق الأكثر احتياجا وعلى رأسها الرعاية الصحية.



وأشار طنطاوي إلى أن الجامعة تعتبر بمثابة شريك أساسي للمحافظة ورئيسي في عمليات التطوير الاجتماعي والتنمية الشاملة وحل مشاكل المجتمع المحيط بها.

من جانبه أكد الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالجامعة، أن القافلة الطبية تأتي ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتى تأتي لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها جامعة الوادي الجديد بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات.