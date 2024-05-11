ننشر أسماء مصابي حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى بالدقهلية

حصلت “صدى البلد” على أسماء مصابى حادث سقوط خمس اشخاص من صندوق سيارة ربع نقل كانو يستلقونها من اعلى كوبرى طنامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وهم محمود حسن محمد توفيق 19 عاما مصاب بجرح متهتك بالفخذ الايمن ووردة إبراهيم طلبة 37 عاما بخلع بالكتف الايمن وكدمات بالجسم وجرح قطعى بالراس ووفاء عبد الرحمن ابو الشافعى 33 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وأصيبت نوسة محمد العوضى 50 عاما بكسر بالزراعين وسلامات السيد فؤاد 39 عاما بكسر بالساق اليمنى ومقيمين صهرجت الصغرى مركز أجا.



وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بسقوط عدد من الأشخاص من صندوق سيارة ربع نقل أعلى كوبرى طنامل التابع للمركز .



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة خمس اشخاص بإصابات مختلفة وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .