عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء مصابي حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

حصلت “صدى البلد” على أسماء مصابى حادث سقوط  خمس اشخاص من صندوق سيارة ربع نقل كانو يستلقونها من اعلى كوبرى طنامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وهم محمود حسن محمد توفيق 19 عاما مصاب بجرح متهتك بالفخذ الايمن ووردة إبراهيم طلبة 37 عاما بخلع بالكتف الايمن وكدمات بالجسم وجرح قطعى بالراس  ووفاء عبد الرحمن ابو الشافعى 33 عاما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم  

وأصيبت نوسة محمد العوضى 50 عاما بكسر بالزراعين وسلامات السيد فؤاد 39 عاما بكسر بالساق اليمنى ومقيمين صهرجت الصغرى مركز أجا.


وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بسقوط عدد من الأشخاص من صندوق سيارة ربع نقل أعلى كوبرى طنامل التابع للمركز .


وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث  وبالفحص تبين إصابة خمس اشخاص بإصابات مختلفة وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .

مديرية أمن الدقهلية محافظة الدقهلية مركز شرطة أجا ضباط المباحث الدقهلية امن الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

موضوعات متعلقة

حلق شعرها وصورها عارية| تفاصيل اعتداء شاب على زوجته في الدقهلية.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

مواصفات لباس الإحرام للرجال والنساء.. هل يشترط أن يكون أبيض اللون؟

رئيس الوزراء: إنتاج أول سيارة مصنعة داخل مصر 2025

مدبولي: مهتمون بتعزيز التواصل مع المصنعين من الشركات العالمية وتقديم الدعم اللازم

ترامب يفكر جديا بترشيح نيكي هيلي لمنصب نائب الرئيس

مدبولي يتفقد مصنعا بالعاشر من رمضان ينتج 600 ألف تليفون محمول سنويا

الصراع تاريخي.. الرئيس الصومالي: مستعدون للحرب ضد إثيوبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

هل كان قتل اليهود وراء ذلك..ما السبب وراء إختطاف الزعيم النازي السابق أيخمان؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللبن الرائب يوميا.. مفاجأة

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-