إصابة شخص بحروق خطيرة إثر انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

أصيب شخص بإصابات وحروق متفرقة إثر انفجار أسطوانة غاز بشقة بمنطقة سندوب بمحافظة الدقهلية وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم .



وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مأمور قسم أول المنصورة يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل شقه بمنطقة سندوب أمام قهوه الصعايده .



انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ و تبين إصابة فرج محمد محمد العاصى 60 عاما بحروق من الدرجة الاولى والتانية والتالتة بالجسم كله بنسبة 60٪.



وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .