21 مليون جنيه.. المحكمة الرياضية تصدم الإسماعيلي بقرار مفاجئ

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وكتب: “المحكمة الرياضية (كاس) تصدر حكمًا بأحقية البوليفي كارميلو لاعب الاسماعيلي الأسبق بالحصول على مبلغ قدره 444,000 ألف دولار أمريكي، بما يعادل 21 مليون جنيه مصري تقريباً”.

الإسماعيلي يتغلب على فاركو في دوري Nile:

بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، حقق الإسماعيلي تغييرًا إيجابيًا في نتائجه ببطولة دوري Nile، حيث تمكن الفريق من الفوز بنتيجة 2-0 على فاركو.

هذا الفوز جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث لم يحقق الإسماعيلي الفوز في أربع مباريات متتالية قبل هذه المواجهة.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة، محتلاً المركز الثالث عشر في الترتيب العام، بينما تجمد رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.